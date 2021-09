L’histoire mystérieuse du «Falling Man» du 11-Septembre

11 septembre 2001 : le photographe Richard Drew est présent à la Fashion Week de New York lorsqu’il apprend qu’un avion s’est écrasé sur le World Trade Center. Aussitôt, il se rend sur place et commence à prendre des photos. Lorsqu’il entend des cris autour de lui, il comprend vite que des personnes sautent de la tour nord pour éviter les flammes. Il arrive à prendre quelques clichés de ce moment de terreur et une d’elle sort du lot. Elle sera surnommée « Falling Man » (l’homme qui tombe). On y voit un homme dans les airs, la tête vers le sol et dans une position détendue, comme s’il s’était résigné à mourir quelques secondes plus tard. L’image, publiée par le New York Times, est devenue un des symboles de la tragédie des attaques terroristes du 11-Septembre mais 20 ans après, il reste toujours difficile de savoir qui pouvait être cette personne, et ce n’est pas faute d’avoir essayé de trouver.

Une personne piégée dans le restaurant « Windows on the World » ? Il existe en tout près d’une douzaine de photos du fameux homme, mais aucune ne permet de voir un signe vraiment distinctif comme son visage. Vu le grand nombre de victimes ce jour-là, savoir laquelle pourrait être reliée au « Falling Man » vire vite au casse-tête. Une hypothèse privilégiait une personne du restaurant « Windows on the World », situé aux 106e et 107e étages, l’homme semblant porter un tablier de cuisine blanc. Plusieurs noms ont ainsi été donnés : Junior Jimenez, Charlie Mauro, Sean Singh ou encore Wilder Gomez. Un journaliste du journal canadien Globe and Mail a quant à lui privilégié la piste de Noberto Hernandez, le pâtissier du restaurant. Le frère et la sœur de ce dernier ont affirmé l’avoir reconnu mais sa fille aînée et sa femme n’étaient pas de cet avis. « Norberto portait une chemise bleue ce jour-là, ça ne peut pas être lui », affirme son épouse. Finalement, après une analyse approfondie de la photo, cette piste a suscité de gros doutes, aucun détail des vêtements ne permettant de véritablement lier le « Falling Man » au « Windows on the World ».