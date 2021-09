David Pujadas s’excuse pour sa première réaction lors des attentats du 11 septembre: «C’était débile»

Une réaction qui avait été vivement critiquée à l’époque, lorsque Canal+ avait dévoilé son reportage. Aujourd’hui, quand David Pujadas y repense, il juge sa réaction « consternante ». « C’est l’histoire d’un journaliste qui est jeune, qui arrive et il y a une équipe de télévision qui le suit. Et il cherche à faire le blasé, le malin. C’est idiot », a-t-il affirmé mercredi soir dans l’émission « 21h médias » sur TMC. À l’époque, le jeune journaliste ne se rendait pas compte de ce qu’il se passait sous ses yeux : « Ce n’est pas tout à fait la réaction d’un journaliste qui peut être excité par un événement, parce qu’à ce moment-là, moi je pense que c’est un petit avion de tourisme, je n’ai pas du tout en tête un avion de ligne avec des centaines de morts ».

Jeune reporter de 36 ans en 2001, David Pujadas assiste en tant que journaliste aux attentats du 11 septembre. Il vient d’arriver à la présentation du JT de France à l’époque et le jour de l’attaque du World Trade Center, il est suivi par une équipe tv de Canal+, qui le filme donc au moment où il découvre les premières images dans les médias américains. « Waouh, génial », lâche alors David Pujadas en voyant les deux tours new-yorkaises en feu.

« Le paradoxe c’est que s’il n’y avait pas eu cette équipe de télé, je n’aurais pas dit ça », a-t-il ajouté dans un sourire, avouant que « c’était débile » et « ridicule ». Il est donc normal que son « Waouh, génial » ait tant dérangé à l’époque : « On a bien fait de me le reprocher ».