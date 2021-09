Le film «Down with the king» avec le rappeur Freddie Gibbs couronné à Deauville

« Down with the king », un film du français de Diego Ongaro qui remporte le « Grand Prix », raconte l’histoire d’un célèbre rappeur qui se découvre un goût inattendu pour la vie de fermier. Tourné dans le Massachusetts, ce long métrage avait été présenté en juillet à Cannes. « Je n’ai jamais voulu jouer un rappeur dans un film, mais là c’était bien plus intéressant qu’un film de rap. Pour moi, c’était une opportunité formidable », avait déclaré à l’AFP à Cannes le musicien né à Gary, ville sinistrée près de Chicago, qui a longtemps collectionné les problèmes judiciaires avant les succès. Dans le film, Money Merc, son personnage, se lie d’amitié avec un paysan du coin (Joe), qui lui apprend à dépecer des vaches, nourrir les cochons, ramener les bêtes à l’enclos. Mais le rappeur est vite rappelé à sa réalité : son agent le harcèle pour lui réclamer des démos, ses fans réclament des nouvelles sur les réseaux, ses concurrents le « clashent » dans leurs textes. Le dur à cuir venu de la rue frôle le burnout.

Le film joue avec humour sur le gouffre entre le bling-bling du rap et l’âpreté de la campagne – ramener des cochons dans un survêtement et des baskets immaculés n’est pas simple – et bouscule avec férocité les clichés de la culture hip-hop : l’argent roi, le virilisme envahissant, les textes pleins de poncifs (crack, ghetto et AK47). Diego Ongaro avait déjà fait un film dans cette région du Massachusetts (« Bob and the trees »), où il vit désormais. « Je suis d’autant plus surpris d’être ici ce soir que je pensais arrêter le cinéma il y a deux ans. Avec mon producteur on essayait de trouver des financements et un casting », a-t-il réagi.

Une fréquentation d’avant Covid Charlotte Gainsbourg, présidente du jury, a salué « un sujet fort ». « L’acteur principal est incroyable. C’est tellement proche d’une vérité, l’idée de se retirer, de ne plus être en adéquation avec le métier qu’on a choisi », a-t-elle commenté à l’issue de la cérémonie. Le réalisateur avait expliqué à Cannes qu’il n’aurait jamais osé espérer une star du rap dans le rôle sans la pandémie. « J’ai pensé à Freddie Gibbs (…) et je me suis décidé en me disant que c’était le meilleur moment : il est comme tout le monde avec sa famille enfermé chez lui ». Les raps du film sont des improvisations de Freddie Gibbs durant le tournage.