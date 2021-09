Streaming: Disney va d’abord sortir le reste de ses films de 2021 dans les cinémas (vidéos)

Le film d’animation « Encanto » sortira ainsi sur grand écran le 24 novembre, et ne paraîtra pas sur la plateforme de vidéo à la demande Disney+ avant le 24 décembre. Les autres affiches prévues, comme « The Last Duel » de Ridley Scott, « Eternals » des studios Marvel ou encore le « West Side Story » de Steven Spielberg, seront réservées aux salles obscures pendant 45 jours consécutifs au moins.

Il y a deux ans, Disney produisait des contenus pour les cinémas et chaînes de télévision. Désormais, le groupe californien a accès directement à son public via le streaming et les salles dépendent de son bon-vouloir. Un phénomène accéléré par la pandémie. Mi-août, le patron Bob Chapek avait rappelé sa stratégie privilégier la « flexibilité », pour être capable « de suivre le consommateur où qu’il aille ». Et « quand les salles ont rouvert, il y avait une immense réticence du public à revenir », avait-il insisté lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise.