À la télé ce soir: «Just a Gigolo» et «La planète des singes: les origines»

Il y a 25 ans, Alex était le plus grand des gigolos. Pendant des années, il a profité des largesses de Denise. Elle s'est lassée de lui et a trouvé un nouvel amant, plus jeune. Sans le sou, Alex se refugie chez sa soeur. Il devient le mentor d'Hugo, son neveu de 10 ans amoureux d'une jeune fille...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Cœur de tonnerre, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de Michael Apted (1992)

Quelque part entre « Gorilles dans la brume » et « Le monde ne suffit pas », le réalisateur du Buckinghamshire – qui s’est éteint en janvier dernier à l’âge de 79 ans – avait fait un détour par le Dakota du Sud, où le jeune Val Kilmer doit faire équipe avec Sam Shepard pour élucider un meurtre dans une réserve de Sioux. Suspense teinté de fantastique et plus-value documentaire incontestables !

Peur primale, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de Gregory Hoblit (1996)

Dans l’abondante galerie des films de prétoire US, ce suspense aux accents hitchcockiens (« Le procès Paradine », « Psychose ») va loin dans l’art de la manipulation, même si le rebondissement final est prévisible : une sorte de démonstration par l’absurde assez réussie, révélant par ailleurs tout le talent d’Edward Norton. Un grand classique dont il faut regretter le titre français trop littéral.

Deadpool 2, à 21h15 sur C8 - Trois étoiles

de David Leitch (2018)

Les super-héros en général et ceux de Marvel en particulier devraient ne pas se remettre d’une telle entreprise d’autodémolition parodique égratignant joyeusement par ailleurs tout le cinéma d’action. Un cocktail de nature à séduire tout cinéphile qui se respecte. On connaît d’ailleurs la réponse : vu les recettes, il y aura un numéro 3 annoncé pour… 2023.

La planète des singes : les origines, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de Rupert Wyatt (2011)

Plus de 40 ans après l’œuvre originale de Franklin J. Schaffner et une décennie après sa relecture par Tim Burton, revoilà le bon vieux mythe du primate qui prend la place de l’homo sapiens. En se focalisant sur les origines de cette mutation très imaginaire, le scénario s’écarte complètement du roman de Pierre Boulle. Trop spectaculaire, la dernière demi-heure cède aux excès des effets spéciaux. Plus intimiste, la première heure est, elle, assez remarquable.

Ange et Gabrielle, à 22h20 sur La Une - Deux étoiles

d’Anne Giafferi (2015)

Une pièce de théâtre intitulée « L’éveil du chameau » est à la base de ce titre qui s’inscrit dans le registre contemporain de la comédie romantique, façon plutôt US que bord de Seine, ce qui n’est pas forcément un handicap. L’histoire est d’ailleurs des plus sympathiques, avec un dénouement bien dans l’air du temps et dans un monde où, parfois, les générations sont amenées à se confondre là où on s’y attend le moins.