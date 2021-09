Affaire Grégory: «Nous voulons la vérité pour 2021!»

Qui aurait pu imaginer, le 16 octobre 1984, que l’énigme résisterait largement plus de trois décennies ? À 21 h 15 ce soir-là, le corps de Grégory Villemin, quatre ans, est repéré dans les eaux glacées de la Vologne, une rivière des Vosges. Des sauveteurs remontent le garçonnet sans vie des flots automnaux. La photo en noir et blanc de l’enfant, retrouvé pieds et poings liés, est passée à la postérité. Le visage du bambin est couvert d’un bonnet tricolore en laine. Sur la scène de crime, un monde fou s’affaire et contamine déjà les éventuelles pièces à conviction....