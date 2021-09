Albert de Monaco affecté par les rumeurs

Charlène a publié sur son compte Instagram des photos des retrouvailles avec ses enfants et son mari. - Instagram

Confronté en justice à une encombrante affaire d’héritage, le prince Albert de Monaco a aussi passé un très mauvais été pour les raisons que l’on connaît : son épouse Charlène n’a plus remis un pied à Monaco depuis mai, séjournant en Afrique du Sud, pour raisons médicales. En août, le prince et ses deux enfants ont pris l’avion pour la rejoindre quelques jours. Mais cette absence prolongée a nourri les rumeurs, déjà bien anciennes, de brouille dans le couple princier, voire de divorce possible.

Fait rare, Albert II de Monaco a perdu patience et...