Skoda Fabia: une autre sphère

Plus grande, plus statutaire et mieux équipée, cette nouvelle Skoda Fabia ne ferait-elle pas trop d’ombre à sa cousine Polo ? En tout cas, la question mérite d’être posée…

Déjà quatre générations pour la « petite » Fabia. Au départ, en 1999, elle l’était, petite. Mais, depuis quelques années, toutes les autos ont pris de la taille et de l’embonpoint, cette Fabia comprise. En termes de dimensions, cela représente + 11 cm en longueur par rapport à l’ancienne (4,11 m). Avec cette carrure, elle s’impose comme la plus massive de sa catégorie, même la VW Polo (407 cm) et la Seat Ibiza (406) qui partagent sa plateforme doivent baisser pavillon ! Même chose au niveau du coffre : avec 380 litres, c’est l’un des plus volumineux de la catégorie. Au...