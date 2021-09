Le verre à vin

Si le verre – matériau dont le sable ou silice fondue est l’élément de base – trouve son origine en Mésopotamie, aux alentours du IIIe millénaire avant J.-C., il faudra cependant attendre 1500 avant notre ère pour trouver les premiers verres creux dont on peut attribuer la fabrication aux Égyptiens. Mais les récipients qu’ils parviennent à créer servent alors essentiellement à contenir des huiles et des onguents. Et ce seront donc une fois de plus ces sacrés Romains, adeptes de Bacchus, dieu du vin, qui favoriseront l’utilisation de verres creux pour boire leur breuvage préféré. Pendant...