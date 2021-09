La maison du général de Gaulle à Londres est à vendre (photo)

Lorsque le général de Gaulle a fui la France face à l’avancée nazie, c’est dans cette maison londonienne qu’il s’est réfugié. Aujourd’hui, près de 80 ans après, cette immense demeure est en vente, comme le fait savoir le site spécialisé Mansion Global. Une propriété à l’histoire unique qui se situe en plus dans un quartier très prisé. Il n’est donc pas étonnant que cela se fasse ressentir sur le prix.

Une « maison familiale privée tentaculaire »

La maison, installé dans un écrin de verdure au style très anglais, se trouve à Hampstead, dans le district de Camden. Une partie de Londres très prisée des riches Britanniques, non loin du centre de la capitale. C’est là que s’est installée l’intelligentsia au temps du général. On y trouve d’ailleurs toujours les tombes de Sigmund Freud et de Karl Marx.