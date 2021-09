«Koh-Lanta»: la triste nouvelle qui a impacté l’aventure de Patrick

Une élimination qui a été vécue comme un soulagement pour Patrick, qui confie avoir été « contrarié » durant les quelques jours qu’il a passés sur ce « Koh-Lanta : la Légende ». L’aventurier a en réalité appris une difficile nouvelle juste avant de débuter le jeu. « Avant de partir, on est isolé pour faire les tests Covid. On a le droit d’appeler nos proches pendant cinq, dix minutes. J’appelle ma femme, forcément. Elle me dit qu’il se passe quelque chose de grave, que son papa qui était en maison de repos a été emmené à l’hôpital en urgence, qu’il est tombé dans le coma et qu’il ne lui reste plus que quelques jours à vivre », a par après raconté Patrick au média français Le Progrès. Il a donc commencé son aventure dans un état particulier : « Je n’étais pas à 200 % comme j’aurais dû l’être, et c’est lié, j’en suis sûr ».