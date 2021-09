«Koh-Lanta»: deux nouvelles équipes et un éliminé qui n’a rien vu venir

Le troisième épisode de « Koh-Lanta : la légende » a débuté par deux départs. Sur l’île des bannis, où sont envoyés les éliminés du Conseil, sont arrivés Patrick et Cindy, éliminés la semaine passée respectivement par l’équipe des garçons et l’équipe des filles. Mais les deux derniers arrivés sur cette île isolée n’y ont pas posé leurs bagages pour très longtemps. Ils ont tous les deux perdu l’épreuve éliminatoire pouvant leur permettre de poursuivre l’aventure, et ce sont Karima et Ugo (éliminés la première semaine), qui restent donc sur l’île des bannis.