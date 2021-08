Critiqué par les internautes, Denis Brogniart s’excuse auprès d’Ugo après son élimination dans ‘Koh-lanta’

Le présentateur de « Koh-Lanta » est rarement critiqué par les téléspectateurs. Mais mardi soir, plusieurs d’entre eux ont épinglé sur Twitter une séquence qui les a fait tiquer : l’au revoir de Denis Brogniart à Ugo, premier éliminé de ce « Koh-Lanta : la Légende ». Selon les internautes, l’animateur phare du jeu a eu une attitude très froide envers l’aventurier, vainqueur de l’émission en 2013, au moment d’éteindre son flambeau et de le prier de quitter l’aventure. Certains ont d’ailleurs comparé son attitude à celle de Laurence Boccolini, lorsqu’elle saluait les candidats éliminés dans « Le maillon faible ».

Lors d’un live avec Freddy, quintuple participant à « Koh-Lanta » sorti cette saison sur blessure dès le premier jour, Denis Brogniart est revenu sur les remarques des téléspectateurs. « Je sais que vous avez été quelques-uns à le remarquer, et moi aussi je l’ai remarqué. Donc il faut aussi être capable de temps en temps de faire amende honorable », a déclaré l’animateur, admettant que son 'au revoir' à Ugo « était sec, totalement disproportionné par rapport à son départ ». « J’aurais dû avoir un peu plus d’empathie », a-t-il regretté, expliquant qu’avec les conditions du direct, ce genre de choses arrive parfois. Et il n’a évidemment pas hésité à rappeler ce qu’il pensait d’Ugo : « C’est un aventurier que j’aime beaucoup, pour qui j’ai beaucoup de respect, humain, sportif, bref, un type très bien, ancien vainqueur de Koh-Lanta, donc c’est important pour moi de vous dire ce soir que j’aurais dû lui dire ».