«Koh-Lanta»: la nouvelle édition commence fort avec une blessure et le départ d’un candidat

Denis Brogniart assurait que la nouvelle édition de « Koh-Lanta » serait intense avec la rencontre des anciens et meilleurs candidats des saisons précédentes. Visiblement, ce fut le cas avec une première blessure et sortie de jeu pour l’un des participants lors du premier épisode. Freddy, qui signait cette année sa cinquième participation à l’émission, s’est blessé et a dû quitter le jeu. L’ingénieur de 36 ans qui s’était préparé pendant deux ans pour cette compétition a fait une très mauvaise chute lors de la première épreuve. Alors qu’il s’élançait le premier sur un pont de singe pour une épreuve d’immunité qui opposait les hommes, Freddy a fait une chute. Le candidat a bien tenté de continuer l’épreuve mais l’équipe médicale a dû intervenir.

Une luxation et une fracture Les conséquences sont assez dures pour le candidat. Freddy fini avec une luxation de l’épaule et une fracture. Il a dû être immobilisé pendant sept semaines. « Je pensais avoir toutes mes chances de mon côté (…) Quand je me blesse c’est encore chaud et je ne réalise pas la gravité de la blessure. J’essaye de refaire le pont de singe mais je vois que j’ai plus aucun appui sur mon épaule gauche et je comprends que ça peut signer la fin de mon aventure. C’était très dur à vivre. Je me suis luxé l’épaule : la tête est sortie de son emplacement, avec aussi une fracture car un petit bout d’osselet est sorti » a-t-il expliqué à Télé-Loisirs.

C’est un très gros coup dur pour ce fan de la première heure de « Koh-Lanta ». Freddy avait pourtant anticipé cette saison spéciale pour les 20 ans de l’émission et s’était organisé un planning d’entraînement. Il avait même commencé à s’entraîner dans un bootcamp, un centre encadré par des ex-militaires, pour l’édition de 2019. « Mais il se trouve que les dates de tournage ne matchaient pas avec moi, mon grand frère se mariait au même moment donc je n’avais pas pu participer. Mais je me suis dit que pour les 20 ans, la production allait forcément faire quelque chose donc j’ai continué à me préparer. Au total j’avais 27 mois d’entraînement derrière moi ! » a-t-il précisé dans une interview.