Koh-Lanta: en parcourant 560km en 8 jours, Dorian récolte plus de 30.000 euros pour Bertrand-Kamal

560 km à pied et à vélo

Et c’est donc en mémoire de celui que tout le monde surnommait « Béka » que Dorian s’est lancé dans un défi sportif costaud, baptisé « Courir pour Bertrand-Kamal ». Pendant huit jours, jusqu’à ce samedi 21 août, l’ex-aventurier a parcouru la distance de 560km, à pied et à vélo, entre le Mont-Saint-Michel et Caen. Chaque jour de son défi, Dorian a couru l’équivalent d’un marathon, et près d’une quarantaine de kilomètres en VTT.