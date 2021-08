«Koh-Lanta»: les téléspectateurs menacent de boycotter l’émission: «TF1 pète les plombs»

La nouvelle saison de « Koh-Lanta : La Légende » débarque sur TF1, le 24 août prochain. Mais un détail a complètement chamboulé les téléspectateurs qui menacent de boycotter la nouvelle saison de l’émission. Elle sera désormais diffusée le mardi soir et non plus le vendredi soir.

La nouvelle saison qui va accueillir de nouveau les candidats marquants de l’histoire de l’émission est pourtant très attendue. Ainsi, les téléspectateurs pourront retrouver Karima, Phil ou bien Claude. Ce sera aussi une saison spéciale pour les 20 ans de l’émission. Mais le changement de plage horaire de la diffusion ne plaît pas du tout à une grande partie des fans.