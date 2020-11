«Koh-Lanta»: Dorian se lance dans «une nouvelle aventure»

Le jeune candidat de ce « Koh-Lanta : les 4 Terres » a dévoilé une photo on ne peut plus explicite sur son compte Instagram ce jeudi. On y voit un body pour bébé sur lequel est écrit « Attention à toi ! Mon père a fait Koh-Lanta ». « Je crois qu’une nouvelle aventure s’offre à moi », a commenté Dorian, qui va donc être bientôt papa pour la première fois dans les mois à venir.

Cette heureuse nouvelle a été largement commentée par tous les abonnés du jeune candidat, ex-membre de la tribu de l’Ouest, et notamment par ses camarades d’aventure ou d’anciens candidats, comme Claude qui a simplement félicité Dorian et sa compagne. « Depuis le temps que tu nous en parles de vouloir un mini dodo », a écrit Loïc, « Ce qui est cool c’est que je ne serai plus le seul à venir avec mon fils quand on se verra », a rigolé Aubin, tandis que Lola a ajouté « Trop hâte de rencontrer ce petit bout ».

Pour fêter ça, Dorian fera-t-il ce soir partie des cinq finalistes de « Koh-Lanta » ?