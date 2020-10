Voici comment Bertrand-Kamal a annoncé son cancer aux candidats de Koh-Lanta

Il y a une semaine, les téléspectateurs tout comme les anciens de Koh-Lanta étaient en émoi. Bertrand-Kamal, candidat décédé il y a presque deux mois d’un cancer du pancréas, était éliminé de l’aventure. Un moment à la fois attendu et redouté par les fidèles de l’émission. Une semaine après, Loïc, un candidat qui avait fondu en larmes à cette occasion, s’est confié sur la manière dont lui et les autres candidats ont appris l’existence du cancer de Bertrand-Kamal.

« Au début, cela ne semblait pas grave »

Dans son interview à Ciné Télé Revue, Loïc explique que cette annonce a été faite de façon groupée et non séparément. « Vers février-mars, bien après le tournage, BK nous a appelés dans le groupe de messagerie que nous avions créé entre candidats. Au début, cela ne semblait pas grave. On avait tous l'espoir d'une guérison. Pour moi, il avait 30 ans, il allait s'en sortir. Jusqu'au bout, j'y ai cru ».

Malheureusement, le 9 septembre dernier, alors que la nouvelle saison de Koh-Lanta commence à peine, Bertrand-Kamal finit par succomber à la maladie. Comme le décrit Loïc, il a lutté contre le cancer « de la même manière qu'il a combattu dans Koh-Lanta : avec beaucoup de courage ». « BK, il ne voulait jamais rien lâcher, il tenait toujours à aller jusqu'au bout », conclut-il.