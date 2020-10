«L’épisode que je redoutais»: les ex-équipiers et fans de Bertrand-Kamal déprimés par son élimination dans «Koh-Lanta»

>« On ne peut qu’être fier d’un fils pareil » : l’hommage touchant du papa de Bertrand-Kamal après « Koh-Lanta »

Sur Twitter, les internautes étaient eux aussi profondément choqués de voir leur candidat adoré être éliminé « si tôt » dans ce « Koh-Lanta : les 4 Terres ». « Il méritait d’aller très loin dans l’aventure, comme dans la vie », a écrit l’un d’eux. « Épisode le plus marquant et le plus poignant de tous les Koh-Lanta, Beka fait l’unanimité avec les candidats mais aussi avec nous les téléspectateurs cet homme était incroyable, l’expression ‘les meilleurs partent les premiers’ prend tout son sens », « Je n ’avais jamais ressenti une telle émotion comme ce soir (et pourtant on en a eu). Effondré par cette élimination trop prématurée du Grand Bonhomme qu’est Bertrand-Kamal », « Je ne vois plus vraiment de raison de suivre cette saison », peut-on encore lire sur le réseau social. D’autres téléspectateurs espéraient même qu’un candidat se blesserait rapidement, afin de faire revenir « Béka » dans le jeu.