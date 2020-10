«On ne peut qu’être fier d’un fils pareil»: l’hommage touchant du papa de Bertrand-Kamal après «Koh-Lanta»

« Ça fait chaud au cœur de voir les aventuriers lui rendre cet hommage-là », s’est d’abord exprimé Samir, le regard touché et fier. S’il est ému de voir son fils si apprécié, il n’en est pas étonné : « Sur cette aventure-là, je peux vous garantir une chose : c’est bien Bertrand-Kamal. Il n’a pas joué, il était lui-même. Le jour où il est parti pour cette aventure, je lui ai dit : ‘Un conseil mon fils, reste toi-même, ne change rien’ ».

Samir confie également que participer à « Koh-Lanta » était le rêve de la vie de son « fils d’amour », animateur de profession. « Il l’a réalisé. Malheureusement, on connaît la suite, mais je le dis aujourd’hui devant vous, il voulait que cette émission continue pour lui. Et je vous remercie de le faire, continuez. Grâce à ces épisodes j’ai l’impression que mon fils est encore avec moi. C’était son souhait », a encore raconté le papa de « Béka », dont le cancer a été détecté après le tournage de l’émission de TF1.

Surpris par le courage de son fils, il a cru qu’il surmonterait sa terrible maladie : « On y croyait tous ensemble. Mais malheureusement, il se battait contre un dragon. Et on a perdu la bataille ». Mais rien n’enlève à Samir son sourire, le même que son fils. Il est si fier de Bertrand-Kamal : « Il me disait ‘Papa, tu vas être fier de moi’, et je le suis, je suis plus que fier. On ne peut qu’être fier d’un garçon comme ça ».

Des mots qui ont touché Denis Brogniart, qui était devenu un ami proche de « Béka » suite à « Koh-Lanta : les 4 Terres ». L’animateur a d’ailleurs précisé que les parents de Bertrand-Kamal seraient présents lors de la finale de cette saison, où on devine qu’un ultime hommage au candidat disparu sera rendu.