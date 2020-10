«Koh-Lanta»: Hadja évoque avec émotion et sans détour Bertrand-Kamal, «son soleil de l’aventure» (vidéo)

Il était « son soleil de l’aventure ». Dans « Koh-Lanta : les quatre terres », c’était un indéboulonnable duo. Hadja et Bertrand-Kamal ne se quittaient pas d’une semelle, le second pardonnant toujours à la première ses sautes d’humeur et ses décisions parfois considérées comme égoïste par son clan. Ce vendredi 16 octobre, Hadja a été éliminé lors du premier conseil de la tribu blanche, dite réunifiée. Elle a payé un caractère trop fort. Et a donc été séparée de son binôme, BK.

Début septembre, Bertrand-Kamal est décédé des suites d’un cancer foudroyant. Sa mort est intervenue alors que la nouvelle saison du jeu d’aventures de TF1 commençait à peine, provoquant une vive émotion chez les candidats de l’émission et chez les téléspectateurs. L’émission, elle, avait été tournée fin 2019 aux îles Fidji.

« On n’arrivait pas à se séparer »

Hadja a vécu cette maladie de près. Elle l’explique à Télé Star : « J’ai été toujours là pour lui. J’étais la seule candidate qui arrivait à l’avoir au téléphone. C’était parfois traumatisant. Cela m’a mis des grandes claques dans la gueule. Je lui faisais des blagues, je lui racontais des anecdotes de l’aventure, j’essayais de le faire sourire et de le faire oublier sa maladie. Jusqu’au bout, il y a cru. Il ne m’a jamais dit que c’était fini. Bertrand-Kamal s’est battu jusqu’au bout et je suis fier de lui. Cela a été très compliqué pour moi après la mort de mon frère, il y a un an et demi ».

La candidate de « Koh-Lanta », désormais célèbre pour son caractère chaud et son franc-parler, a aussi tissé des liens avec la famille de Beka : « Je lui ai promis que je serai toujours là pour ses parents. Je me dois d’être là pour eux ». Elle raconte à quel point ce décès l’a marquée, elle qui n’a « rien mangé pendant six jours ». Il faut dire que Bertrand-Kamal avait quelque peu bouleversé Hadja sur le tournage de TF1, comme elle l’explique à Purepeople :

« Le mot qui nous convient le plus, c’est le partage ! J’étais un peu le chaud, lui le froid. Bertrand-Kamal arrivait clairement à me canaliser, il me faisait tout le temps sourire. Je pense qu’il a vite compris qui j’étais et c’est aussi pour ça que ça a directement matché, on n’arrivait pas à se séparer. Dès le premier jour, on ne le voit pas à l’écran, mais on s’est dit qu’on irait au bout des choses ensemble. Et par exemple si j’avais pu choisir entre lui et moi pour aller plus loin dans l’aventure, j’aurais choisi lui ! Je préférais être éliminée à sa place. C’est une relation de frère et sœur, je lui disais que j’avais perdu un frère, mais que j’en avais retrouvé un ».