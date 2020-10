«Koh-Lanta: les 4 Terres»: éliminée, cette candidate revient sur son aventure

Concernant son élimination à elle, Hadja avait été prévenue qu’une stratégie se mettait en place : « Malheureusement ou heureusement pour moi, une aventurière jaune m’a prévenue quelques heures avant le conseil que j’allais être éliminée. Elle m’a dit ‘Je vais voter contre toi, je n’ai pas envie mais je suis obligée de suivre la stratégie des jaunes…’ ». Questionnée ensuite sur les propos violents qu’elle a adressés à Alix lors de son élimination, la handballeuse a expliqué qu’elle s’était trompée de cible. « J’ai appris ensuite que c’était Dorian qui était à la manœuvre derrière mon dos. Il est parti dans une paranoïa alors qu’on n’avait jamais parlé de l’éliminer. Je me suis trompée de cible. Sur le moment, c’est vraiment ce que je pensais d’Alix. Aux Fidji, j’avais vraiment du mal avec elle. À partir du moment où elle a pris la mouche sur l’épreuve de la boue, qu’elle s’est attaquée à moi pour rien, forcément », s’est-elle justifiée.

Alix - TF1

Si l’entente était tendue sur le camp entre les deux femmes, qui ne pouvaient pas se supporter, Hadja a depuis revu son avis sur Alix, elles sont même devenues proches. « Un an sépare le tournage de Koh-Lanta et sa diffusion sur TF1, on a pris le temps de se connaître. Elle est venue me parler. J’ai apprécié la démarche (…). C’est une nana extraordinaire, géniale, une de mes plus belles rencontres sur Koh-Lanta. Elle m’inspire beaucoup. Elle est très courageuse. J’adore sa personnalité. On s’appelle toutes les semaines. Je l’ai beaucoup aidée après le décès de sa sœur. On a développé une relation presque fusionnelle », a déclaré Hadja à TéléLoisirs.