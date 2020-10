Koh-Lanta: Sébastien victime d’un retour de boomerang fatal

Depuis la recomposition des équipes, ils étaient devenus très proches. A priori, Sébastien de l’Ardèche et Fabrice du Nord étaient comme les deux doigts de la main. Ils s’étaient même trouvés des surnoms pour l’un et l’autre : Galinette et Cafougnette. Mais cette belle complicité s’est terminée lors de l’épisode d’hier soir. Alors que leur équipe a perdu l’épreuve d’immunité, Sébastien a tenté ni plus ni moins d’avoir la peau de son ami. L’opération a non seulement échoué mais elle s’est aussi retournée contre lui.

Tel est pris qui croyait prendre !

Après l’épreuve, Sébastien s’est donc dirigé vers ses camarades et faisant en sorte de nouer une alliance contre Fabrice. « Il faut toujours avoir un coup d'avance, stratégiquement il faudrait que Fabrice sorte », malgré le fait que ce soit « quelqu'un de très bien qui a des valeurs extraordinaires », explique-t-il. Ce qui a frappé un certain nombre de téléspectateurs, c’est que pendant ce temps-là, Sébastien n’hésite pas à faire comme si de rien n’était devant Fabrice.