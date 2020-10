Réunification dans « Koh-Lanta » : quels aventuriers ont été éliminés ?

Diffusé ce vendredi 16 octobre, le dernier épisode de « Koh-Lanta : les 4 Terres » s’est avéré riche en rebondissements. Lors de l’épreuve de confort, les rouges et les jaunes se sont affrontés sur un parcours d’obstacles. Chaque équipe devait transporter une malle lourde de 100 kilos. L’objectif était ensuite de libérer cette malle, auparavant ficelée par l’équipe adverse avec une corde de 30 mètres de long. Après de longues minutes à essayer tant bien que mal de défaire les nœuds très serrés, un membre de chaque équipe est autorisé à aller chercher une machette, au bout du parcours. Face à Brice, Dorian s’est largement imposé sur le retour, permettant à son équipe des jaunes de remporter l’épreuve de confort. Ils repartent ainsi avec une bâche permettant de s’abriter, ainsi que de pâtisseries, ravissant leurs corps en manque de sucre.

Mais avant de retourner sur leurs camps, une surprise attend les aventuriers. Denis Brogniart annonce en effet que le temps de la réunification est venu. Il charge alors les jaunes et les rouges de se choisir un ambassadeur. Après une journée de réflexion, chaque tribu annonce son choix. Chez les jaunes, c’est Loïc qui se dévoue. Prêt à tout pour protéger son équipe, il assure qu’il n’éliminera personne de sa tribu et qu’il préfère aller jusqu’au tirage au sort de la boule noir, au risque de quitter l’aventure. Chez les rouges, la désignation est plus compliquée. Hadja endosse finalement le rôle d’ambassadeur, en prévenant ses coéquipiers qu’elle fera tout ce qu’elle peut mais qu’elle n’ira pas jusqu’au tirage final.