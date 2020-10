Récompenses, double élimination, stratégie: ce qu’il s’est passé lors du 9e épisode de «Koh-Lanta»

Après avoir éliminé Hadja la semaine passée, la tribu réunifiée devait de nouveau faire face à deux épreuves, une de confort et une d’immunité. Et cette fois, les aventuriers devaient choisir entre trois récompenses (un moment détente avec douche, massage et dégustation de mangue, un énorme burger ou un indice précieux pour trouver un collier d’immunité). Chacun devait choisir son précieux cadeau avant de disputer l’épreuve. C’est finalement Lola qui a remporté la bataille dans son groupe, gagnant un indice pour dégoter un collier. Alexandra, qui se battait pour le burger contre Dorian et Jody, a gagné également, tout comme Brice, qui avait opté pour la récompense relaxante et s’est offert une douche de luxe.

Une fois tous de retour sur le camp, Alexandra le ventre trop plein et Brice tout propre, les aventuriers pensaient déjà à l’épreuve suivante. L’immunité était une épreuve bien connue des fans de « Koh-Lanta », puisqu’il s’agissait de celle où il faut récupérer plusieurs plots à l’aide d’un grappin, après avoir traversé un parcours d’obstacles. Si Angélique est sortie lauréate (surprise) de la compétition, les autres candidats ne pouvaient relâcher la pression. Denis Brogniart avait en effet annoncé que le dernier de l’épreuve serait éliminé sur-le-champ.