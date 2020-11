«Koh-Lanta, les 4 terres»: la finale sera à nouveau diffusée en deux épisodes

Comme lors de la saison précédente, les téléspectateurs vont devoir s’armer de patience pour savoir qui remportera cette saison de Koh-Lanta. Et pour cause, TF1 a décidé de proposer la finale du jeu d’aventure en deux fois. Le 27 novembre, les aficionados de la téléréalité français vont pouvoir découvrir l’épreuve d’orientation entre les cinq derniers candidats en compétition. Mais ils seront sevrés de poteaux. Et pour cause, l’épreuve mythique et finale ne sera diffusée que la semaine d’après, en même temps que le dépouillage des votes en direct.

