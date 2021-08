Pourquoi «Koh-Lanta» sera désormais diffusé le mardi

« TF1 pète les plombs » avait écrit un internaute à l’annonce de la diffusion de la prochaine saison de « Koh-Lanta : La Légende » le mardi plutôt que le vendredi. Les réactions hypodermiques face à ce changement ont beaucoup surpris. C’est que « Koh-Lanta » est devenu une icône dans le domaine des jeux télévision. L’émission est devenue un show qui se regarde en famille et qui est débattu sur Twitter dans la soirée. Les réactions sont allées loin puisque l’animateur de « Game Of Talents », Jarry, a été insulté sur les réseaux.

Une diversité de programmes

Pour TF1, le changement se défend par la grande diversité de programmes qui vont arriver à la rentrée, forçant la chaîne à revoir ses grilles de diffusion. La chaîne a déclaré : « À saison exceptionnelle, programmation exceptionnelle, nous explique-t-elle. Tout comme la première édition All Stars, cette saison de légende sera diffusée un mardi soir, où le nombre de téléspectateurs est plus important qu’un vendredi. ». En effet, Le Parisien partage une infographie reprenant les années les plus populaires de l’émission. Les saisons faisant revenir des anciens candidats et diffusées le mardi sont celles qui rassemblent le plus de téléspectateurs.