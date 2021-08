Les internautes en colère contre TF1: une pétition lancée pour remettre ‘Koh-Lanta’ le vendredi

Alban Pellegrin, qui a participé à ‘Koh-Lanta’ en 2015 et 2018, ne comprend pas non plus le changement de programmation. « Une affiche de film pour ce ‘Koh-Lanta’ qui s’annonce déjà légendaire… Mais quid du mardi ?! », s’interroge l’ex-aventurier.

Allant un pas plus loin, un internaute a même lancé une pétition pour remettre ‘Koh-Lanta’ le vendredi soir. « Le vendredi, c’est la fin de semaine, on prend une bière, un bol de chips, de pop-corn (ou ce que vous voulez, on ne juge personne !), on s’installe confortablement sur son canapé, seul, en famille ou entre amis et on regarde Koh Lanta ! Et le lendemain, on fait la grasse matinée pour compenser le fait que les pubs durent plus longtemps que le programme et qu’on se soit couché à minuit », peut-on lire sur change.org, où est hébergée la pétition. « En fait, Koh Lanta, c’est le début du week-end ! On ne va pas se sentir en week-end un mardi soir quand même ? Que vont dire nos patrons ou nos profs ? À moins que ça devienne un motif d’absence valable… ». Est-ce que cela marchera ?