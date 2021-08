Claude de ‘Koh-Lanta’ ne reviendra plus dans l’émission: «C’est ma dernière»

« Je vous l’annonce, c’était ma dernière ! », a affirmé Claude Dartois à nos confrères français, « Ce sont les 20 ans et ma 4e participation. Si j’avais 30 ans encore, mais j’en ai 40… À un moment il faut savoir l’accepter. C’est bon, j’arrête ». Un choix bien réfléchi par l’aventurier, recordman des victoires d’épreuves sur le camp. Lorsqu’on lui a demandé de participer à cette édition All Stars, il a tout de même pesé le pour et le contre, mais sa soif de succès l’a poussé à accepter.

« J’avais forcément envie d’y retourner mais mes proches me disaient que j’avais fait une saison quasi-parfaite, sans pour autant gagner, et que je pouvais difficilement faire mieux. Et finalement ça a été ça ma motivation », a raconté Claude, ajoutant tout de même : « Et puis je me devais de protéger mon record de 17 victoires sur les épreuves car je me doutais que mon adversaire préféré, Teheiura, allait être de la partie ». En effet, Teheiura compte 15 victoires à son actif, et risque de ravir la première place du classement à son camarade d’aventure.