Obligé de quitter «Koh-Lanta», Freddy dévoile son impressionnate préparation pour le jeu

Il était l’un des aventuriers les plus attendus de cette édition All Stars de « Koh-Lanta », mais son aventure n’aura duré que quelques instants. Freddy, quintuple participant au jeu de TF1, a chuté dans la toute première épreuve de « Koh-Lanta : la Légende », lancé mardi soir, et a été contraint à l’abandon , son épaule étant complètement déboîtée. Une immense désillusion pour l’as de la survie, qui s’était entraîné pendant des mois et des mois pour être prêt pour l’aventure.

Avec Denis Brogniart, il est revenu sur sa blessure et sa préparation physique lors d’un live Instagram. « Quand je suis venu te voir à l’infirmerie, tu n’y croyais pas. Tu bougeais même l’épaule, tu me disais ‘Regarde Denis, c’est bon, je vais pouvoir repartir », a raconté le présentateur du jeu, donnant par la même occasion la raison pour laquelle les téléspectateurs n’ont pas vu cette séquence à l’écran : « En revanche, et c’est pour ça qu’on n’a pas montré cette image-là, le lendemain, quand tu t’es réveillé, t’as compris la décision du médecin ». Une explication qu’a confirmée Freddy, qui a bien senti, lorsque les effets des anti-douleurs se sont dissipés au lendemain de sa chute, que l’avis des médecins était justifié.

27 mois d’entraînement

Mais cela a été un gros coup dur pour lui, au vu de l’investissement qu’il avait mis dans sa cinquième participation à « Koh-Lanta ». « Cette édition, je l’attendais vraiment. Je me suis préparé comme tu n’imagines pas qu’on puisse préparer un ‘Koh-Lanta’ », a lancé Freddy à Denis Brogniart, qui a avoué avoir été impressionné par le physique de l’aventurier quand il a débarqué aux Fidji : « Quand je t’ai vu arriver, je me suis dit ‘Freddy, il s’est préparé comme jamais’ ».

« Je suis arrivé sur cette édition plus préparé que lors de toutes mes éditions cumulées », a confirmé le recordman (co-recordman, avec Teheiura) de participations à l’émission, « J’ai 27 mois d’entraînement derrière moi, j’ai même participé à un Boot Camp, ces camps d’entraînement encadrés par d’ex-militaires, en Australie pendant quatre mois. Physiquement, j’étais au taquet ». Il voulait être le plus affûté possible pour cette édition spéciale, et avait perdu « beaucoup de poids ».

Extrêmement déçu mais toujours très souriant, Freddy a confié qu’il n’hésiterait pas à contrecarrer ce coup du sort et qu’il reviendrait sur le camp. « Il va falloir que je me rattrape et que je refasse un ‘Koh-Lanta’ obligatoirement. Je ne peux pas arrêter sur ça. Je reviendrai, je ne sais pas quand, mais ce serait un ‘oui’ direct si on me reproposait une émission », a-t-il déclaré à La Voix du Nord. Nul doute que TF1 lui proposera une sixième participation quand l’occasion se présentera.