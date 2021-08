Record d’audience pour «Koh-Lanta» malgré le changement de jour de diffusion

Là où se démarque encore « Koh-Lanta » c’est sur la proportion de jeunes à suivre l’émission : 60 % du public avait entre 15 et 24 ans. C’est un record pour le lancement d’une nouvelle saison pour l’émission. La preuve peut-être que TF1 et « Koh-Lanta » ont su adapter leur offre pour attirer un public plus jeune mais aussi plus investi sur les réseaux sociaux.