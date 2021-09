France Télévisions condamné à verser 10.000 euros à «l’homme à la pelle en slip»

France Télévisions a été condamné ce mercredi par le tribunal de Dax (Landes) à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à un chasseur landais, rapporte Le Parisien. L’homme était vite devenu une star des réseaux sociaux bien malgré lui. Il était, en effet, apparu en slip et armé d’une pelle, dans un reportage de 2015. « Ce jugement met le droit en conformité avec la morale en reconnaissant cette atteinte intolérable au droit à l’image » de Jean-Marc Dutouya, a affirmé son défenseur, Me Frédéric Dutin.

Le 9 novembre 2015, un reportage sur des militants de la Ligue de Protection des oiseaux (LPO) s’est rendu dans le jardin de Jean-Marc Dutouya à Audon, dans les Landes, en France.