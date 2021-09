Les toilettes en or volées au palais de Blenheim probablement fondues selon la police

En septembre 2019, les palais de Blenheim, situé près d’Oxford, découvrait avec effroi le vol de la pièce la plus emblématique de son exposition. « America », des toilettes en or massif (en état de marche), avait disparu. Deux ans plus tard, l’œuvre de l’artiste italien Maurizio Cattelan reste introuvable. Pourtant, la police affirme à la BBC avoir procédé depuis à sept arrestations. Mais elle ne se fait guère d’illusion quant à savoir ce que sont devenues les toilettes.

Des toilettes qui n’ont probablement plus « la forme de toilettes »

La police de la vallée de la Tamise précise qu’en l’état, toutes les personnes arrêtées ont été libérées et que les investigations se poursuivaient. Selon le commissaire Matthew Barber, « récupérer les toilettes serait un défi ». « Reverrons-nous un jour ces toilettes ? Personnellement, je me demande si elles ont la forme de toilettes pour être parfaitement honnête. Si vous avez une telle quantité d'or, je pense qu'il semble probable que quelqu'un ait déjà réussi à s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre », estime-t-il. Il est donc probable que les toilettes aient été fondues pour en revendre l’or. Il faut dire que l’œuvre était de 18 carats et qu’elle valait potentiellement des millions de dollars.