Stéphane Pauwels engagé pour promouvoir le commerce à Mouscron (mais ça ne plaît pas à tout le monde)

Il le rappelle à l’envi : il est fier d’être Mouscronnois. Et ce samedi, Nord Eclair annonce que l’ancien animateur Stéphane Pauwels a été recruté par sa ville. Pour être précis, il a été engagé par l’ASBL Gestion Centre-Ville (GCV) pour booster le commerce de la cité des Hurlus. Cela faisait deux ans que son arrivée se profilait et cette fois-ci, à partir du 1er octobre, cela deviendra réalité. Mais le quotidien local note que sa nomination n’a pas été sans faire grincer quelques dents.

Il n’en est rien, réplique la bourgmestre Brigitte Aubert, qui est également président de la GCV. « Il n’y a eu aucun privilège », assure-t-elle. « S’il y avait eu d’autres candidats, nous aurions pris le meilleur. Ce n’est pas moi qui suis allée le chercher. […] Il a su me convaincre qu’il avait non seulement de bonnes idées, mais aussi une volonté d’aider la GCV dans sa mission de redynamisation ». Elle ne s’inquiète pas non plus du passé sulfureux de l’ancien animateur, condamné à 30 mois de prison avec sursis dans le cadre d’une affaire de vols avec violence et de trafics de stupéfiants. Selon la bourgmestre, cela fait partie du cadre privé. « Cette nomination sera critiquée mais quoiqu’on fasse, on sera toujours pointé du doigt. Ce qui compte pour nous, ce sont les résultats ».