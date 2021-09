À la télé ce soir: «The Operative» ou «Un voisin trop parfait» (vidéos)

À la fin des années 2000, alors que la crise du nucléaire entre l’Iran et l’Occident est à son apogée, Rachel, agente du Mossad surdouée et actrice principale d’une conspiration internationale, disparaît mystérieusement. Thomas, son référent de mission, se lance alors à sa recherche, avec pour seul indice un message codé laissé par la disparue…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Dans la ligne de mire », à 20H00 sur CLUB RTL – trois étoiles

de Wolfgang Petersen (1993)

Même si on ne croit pas un seul instant à la rivalité qui oppose Clint Eastwood à Rene Russo, ce deuxième film californien de l’auteur du fameux « Das Boot » est une belle réussite, essentiellement due au charisme circonstancié d’un John Malkovich qui adore jouer les méchants.

« Nos patriotes », à 20H35 sur LA TROIS – trois étoiles

de Gabriel Le Bomin (2017)

Grand spécialiste du documentaire, l’auteur du film « Les fragments d’Antonin » est parvenu à recréer de façon extrêmement crédible l’ambiance de tension permanente sous l’Occupation, avec autour de notre compatriote d’origine congolaise Marc Zinga en martyr du maquis des Vosges, Pierre Deladonchamps (César du meilleur espoir masculin en 2014), Louane Emera (« La famille Bélier ») et une Alexandra Lamy presque méconnaissable sous sa coiffure auburn garantie d’époque.

« La mort était au rendez-vous », à 23H30 C8 - – trois étoiles

de Giulio Petroni (1967)

Il ne manque que Clint Eastwood face à Lee Van Cleef pour inscrire ce très bon western transalpin dans le sillage évident de la « trilogie du dollar » de Sergio Leone. Et encore, puisque John Phillip Law est doublé par le même Jacques Deschamps ! Un récit de vengeance proche d’« Il était une fois dans l’Ouest » sorti un an plus tard. Romain comme son « modèle », l’auteur réalisera quatre autres « spaghettis » avec la complicité d’Ennio Morricone, dont la très originale BO sera reprise par Quentin Tarantino dans son « Kill Bill » de 2003.

« After Earth », à 20H10 PLUG RTL – deux étoiles

de M. Night Shyamalan (2013)

Will Smith en personne a donné au réalisateur et à son coscénariste Gary Whitta (« Le livre d’Eli ») l’idée de ce script post-apocalyptique à la « Rambo » assez spectaculaire et sans excès où d’ex-terrestres se voient contraints de retrouver notre bonne vieille planète jadis abandonnée. Le fiston Jaden a bien grandi depuis ses débuts aux côtés du paternel dans « À la poursuite du bonheur ».

« La prisonnière du désert », à 21H15 sur C8

de John Ford (1956)

D’un côté une mise en scène qui mystifie Monument Valley grâce à une parfaite utilisation du Technicolor, et de l’autre une bande-son complètement ringarde.