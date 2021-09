Marthe Mercadier: le rire était son moteur

Quand elle vous croisait, Marthe Mercadier vous sautait au cou en vous appelant « mon chéri », et en éclatant d’un rire authentique. Elle avait autant d’amour pour son prochain, ami ou anonyme, que pour son métier. Sacrée « reine du boulevard », elle a triomphé dans une soixantaine de comédies à succès, signées Feydeau, Barillet et Gredy, Poiret et Serrault, et savouré chaque soir les applaudissements du public. Ce palmarès ne s’est toutefois soldé que par une seule reconnaissance officielle : un Molière du spectacle comique en 2009 pour « La Présidente...