La transition qui peut faire «mâle»

On connaissait la ménopause, ses difficultés et ses enjeux. Mais de plus en plus d’hommes sont confrontés à l’andropause.

On compare souvent l’andropause à la ménopause. Il est vrai que dans les deux cas, on assiste à un déclin hormonal. Cependant, chez les femmes, ce déclin est irréversible, rapide et conduit à la perte de la fonction reproductrice. Par ailleurs, toutes les femmes devront y faire face, avec des conséquences pour leur santé et leur bien-être. Tandis qu’on considère que seuls 10 à 15 % des hommes seront confrontés à un réel problème d’andropause. Par ailleurs, auprès de ces derniers, ce phénomène se révèle partiel, progressif, inconstant et ne compromet pas la fonction reproductrice. Les...