L’acteur Tom Felton de la saga «Harry Potter» a été évacué après s’être effondré lors de la Ryder Cup

Tom Felton, 34 ans et acteur bien connu de la saga « Harry Potter », s’est effondré ce jeudi 23 septembre sur le parcours de golf Whistling Straits. Il participait, comme plusieurs autres célébrités, à un gala la veille puis au tournoi de la Ryder Cup aux États-Unis. L’acteur qui a incarné Draco Malfoy, a été photographié dans un état qui ressemble à de l’épuisement.

Les spectateurs, inquiets, ont assisté à la scène. Les collègues de Tom Felton l’ont relevé et transporté sur la voiturette du terrain de golf, avant de finalement l’allonger sur un chariot et le transporter plus loin, à l’écart du public.