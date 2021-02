Elijah Wood et Daniel Radcliffe en couverture du magazine «Empire»

« Je suis très heureux de révéler que j’ai pu rencontrer Daniel Radcliffe pour le prochain numéro d’« Empire » et discuter avec lui des vingt ans du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter », a ainsi dévoilé sur Twitter Elijah Wood.

À l’occasion des vingt ans des deux franchises, le magazine cinématographique britannique a décidé de faire appel deux stars des sagas : Elijah Wood, interprète de Frodon Sacquet dans « Le Seigneur des Anneaux » et Daniel Radcliffe pour « Harry Potter ». Pour la première fois, les acteurs sont réunis en couverture du magazine, rapporte BFM TV.

En 2001, il y a tout juste vingt ans, sortaient au cinéma deux films qui allaient marquer toute une génération : le premier opus du « Seigneur des Anneaux » et d’« Harry Potter ». Adaptations respectives des livres de J.R.R. Tolkien et de J.K. Rowling, ces premiers films ont marqué le début d’une série à succès.

Lors d’une interview à distance en raison de la crise sanitaire, les comédiens ont notamment évoqué le tournage de ces films cultes et la difficulté de jouer des personnages aussi célèbres. Selon « Empire », les interprètes de Frodon Sacquet et Harry Potter ont également parlé de la manière dont les « deux franchises ont changé leur vie, leur carrière et Hollywood ». Un numéro que les fans de fantastiques attendent avec impatience.