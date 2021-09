Kanye West aurait acheté un appartement en Belgique selon des habitants du quartier

Kanye West et Axel Vervoordt se connaissent et sont amis, l’arrivée de la star dans le bâtiment semble alors logique. C’est d’ailleurs l’architecte d’intérieur qui s’était occupé du design intérieur de l’ancienne maison où vivait Kanye West et Kim Kardashian. Les appartements se trouvent dans une ancienne distillerie de gin réaménagée sur les rives du canal Albert. Le lieu devrait devenir une gigantesque galerie d’art puisque le marchand d’art collectionne les objets précieux. Officiellement, l’appartement appartient à un homme d’affaires italien qui ne l’avait pas encore mis en vente avant que la star mondiale n’y jette son dévolu. Il est alors assez difficile d’en estimer le prix. Le rappeur aurait investi les lieux depuis deux semaines.

Kanye West aurait acheté un appartement en Belgique. C’est en tout cas ce que la presse flamande explique dans ses pages. Het Laatste Nieuws rapporte le témoignage de Peter Host, un habitant du quartier de Wijnegem, qui aurait rencontré Kanye West lors d’une balade dans la rue. La star aurait acheté un appartement sur le site du projet Kanaal, à Wijnegem dans la province d’Anvers. Les appartements et le projet appartiennent au marchand d’art et architecte d’intérieur Axel Vervoordt.

Des habitants l’ont déjà rencontré

Si l’information n’a pas encore été confirmée pour le moment, Peter Host et d’autres habitants rapportent avoir vu la star et parlé un peu avec elle. Het Laatste Nieuws rapporte la rencontre entre Kanye West et Peter Host, alors que ce dernier promenait ses chiens. : « L’un d’eux lui a sauté dessus, après quoi nous avons commencé à parler en anglais. Je pense que Kanye West a trouvé ça drôle que je n’aie aucune idée de qui il était ». Il ajoute : « Je lui ai demandé s’il habitait dans la région, après quoi il m’a regardé avec surprise pendant un moment. Il a ensuite déclaré qu’il logeait chez Axel Vervoordt et qu’il s’appelait Kanye West. Je le regardai un peu penaud, après quoi il m’a demandé si je ne le reconnaissais pas. Je pense que Kanye pensait que c’était drôle, que je n’avais absolument aucune idée de qui il était. Quand je suis rentré chez moi, j’ai cherché son nom sur Google pendant un moment et j’ai réalisé que j’avais en fait parlé à une star mondiale. Et que je suis probablement le seul Belge à n’avoir jamais entendu parler de lui jusqu’à récemment ».