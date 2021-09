Clara Luciani, Eddy de Pretto, Mustii … tous ont fêté les 50 ans de la FWB : retour en vidéo

Doria D, Aldebert, Charles, Mustii et la représentante française à l’Eurovision, Barbara Pravi, se sont ensuite passé le micro.

Saule et Cali, également présents, ont interprété en duo leur titre « Avant qu’il ne soit trop tard ». Une soirée mémorable pour Saule qui fêtait son anniversaire ce vendredi. Le chanteur a d’ailleurs pu profiter d’un « joyeux anniversaire » chanté en chœur par le public.

La troupe de danseurs des 2MADS a chauffé encore un peu plus le public en proposant de danser avec eux au rythme des titres « Alors on danse » de Stromae et « Soleil » de Roméo Elvis.

La belgo-camerounaise Lubiana a emmené le public en voyage au soleil par le son de sa kora, un instrument d’Afrique de l’Ouest datant du XIIIe siècle.

Eddy De Pretto, Antoine Delie, Noe Preszow et Delta ont également pris part à la soirée.

Soutien aux sinistrés des inondations

L’événement a servi de relais de solidarité en faveur des sinistrés des inondations de juillet. Tous les artistes et la chorale "Sing for the moment" ont chanté ensemble pour refermer cet événement solidaire avec les sinistrés des inondations.

D’autres personnalités ont elle aussi mis en avant la plate-forme ensemblesolidaires.be.

Des appels à offrir des meubles ou à donner des coups de main ont été lancés. La soirée visait à encourager les citoyens à amplifier l’élan de solidarité qui s’est élevé face à cette catastrophe naturelle.

En marge de cet événement phare, une cinquantaine de concerts gratuits animeront la Belgique jusqu’à dimanche. D’autres activités culturelles, notamment une soixantaine de séances de cinéma gratuites, sont prévues jusqu’à la fin du mois.