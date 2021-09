Gad Elmaleh raconte la boulette qu’a faite sa mère le jour de sa rencontre avec le prince Albert de Monaco

Dans son spectacle, Gad Elmaleh parlera aussi des origines son fils, Raphaël, né il y a sept ans de son union avec Charlotte Casiraghi. « C’est un mélange. Je trouve ça intéressant. C’est une chance d’avoir ces origines et ces histoires différentes. C’est deux salles, deux ambiances mais qui le nourrissent et vont l’inspirer pour sa vie plus tard. »