Lost Frequencies premier artiste solo belge à se classer dans le top 50 de Spotify

Cette semaine, un Belge a fini par atteindre le Graal sur le Spotify : voir une de ses chansons devenir l’une des 50 les plus écoutées au monde. C’est la surprise qu’a eue Lost Frequencies hier lorsqu’il s’est rendu compte de cela. Certes, il y entre tout juste, puisqu’il s’est placé à la 48e position. Mais il y est ! Un exploit qui ne s’était jamais produit auparavant pour un artiste solo belge, fait savoir aujourd’hui la VRT.

Le titre en question, c’est son dernier single sorti le 30 juillet dernier, Where Are You Now, réalisé en collaboration avec le chanteur britannique Calum Scott. La chanson s’est depuis classée dans les charts de toute l’Europe et même au-delà (11e par exemple en Afrique du Sud, 39e en Nouvelle-Zélande). En Belgique, le titre s’est retrouvé en 5e position dans les charts flamands et à la 8e place côté francophone.