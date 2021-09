Nagui dénonce le comportement des Black Eyed Peas à « The Artist »

Durant le fameux direct, le juré de « The Artist », Pascal Obispo, sort à un moment une phrase sous forme de boutade : « Ils sont arrivés, je voulais te le dire, ils viennent d’arriver ». « C’est la vanne de cette après-midi. On va tout vous dire », explique Nagui. « [Les Black Eyed Peas] avaient dit : “Non mais on revient pour faire le direct”. Sauf que comme l’a dit Pascal, le côté “ils sont là dans cinq minutes”, ça a duré deux heures ». « Disons que le périphérique est un peu compliqué », réplique alors le chanteur. « Quand ils sont arrivés dans les loges c’était : “Ils s’habillent, ils sont là dans cinq minutes”. Là ça a duré une heure », complète ensuite Nagui.

« Et il y a eu une petite envie même avant de monter sur scène. Elle t’a énervé celle-là », ajoute Pascal Obispo. « C’est-à-dire que quand on sort d’une loge avec de quoi se soulager, arriver sur un plateau en disant: “Est-ce que je peux aller aux toilettes?”, t’as juste envie de dire: “Mais ça fait deux heures que t’es juste à côté” », se désole l’animateur. Finalement, Nagui a tranché : « J’ai pris la responsabilité de leur dire: “Vous embêtez pas à revenir, on va vous enregistrer tranquillement avec Sarah [du duo Mauvais Œil, NLDR] et Laura [du duo Laura Crowe & Him, NLDR]” ». « On vous le dit, on est très franc, on est ravis qu’ils acceptaient de venir sur ce plateau », conclut-il.