Un hommage familial au prince Philip

Les enfants et petits-enfants du duc d’Édimbourg le racontent dans un documentaire exceptionnel de la BBC truffé d’humour et d’émotion.

En matière de communication, la Famille royale britannique a toujours maintenu une longueur d’avance sur toutes les autres. Et quand il s’agit de participer à des documentaires, qui plus est de la BBC, princes et princesses répondent toujours présent. Le mercredi 22 septembre, la chaîne publique britannique a diffusé en prime time « Prince Philip : The Royal Family Remembers ». Dans ce documentaire parsemé d’images inédites tirées des archives familiales, une douzaine de membres de la famille régnante ont également partagé « leurs opinions et réflexions personnelles...