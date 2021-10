Tournée de Mylène Farmer: 200.000 places vendues en 8 heures

100.000 tickets vendus en deux heures, et 200.000 en huit heures. C’est un fait : la tournée « Nevermore 2023 » de Mylène Farmer est déjà un succès. L’engouement pour ses concerts à venir est tellement fort qu’il était difficile d’accéder à la page sur laquelle les fans pouvaient mettre la main sur le précieux sésame.

Outre cette date belge, Mylène Farmer se rendra dans les quatre coins de la France, avec outre le Stade de France à Paris des concerts à Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille et Nice. Un rendez-vous est également fixé à Genève et, plus insolite, en Russie.