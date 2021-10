À la télé ce soir: «Les invisibles» et un documentaire sur «Mom, I’m fine»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Un condé, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

d’Yves Boisset (1970)

Les débuts de la grande période dénonciatrice du futur auteur de « L’attentat », « R.A.S. », « Le juge Fayard dit le Shérif », « La femme flic » et « Canicule ». Le ministre de l’Intérieur de l’époque, Raymond Marcellin, tenta en vain d’interdire en France ce polar d’une rare violence intellectuelle. Sans doute le plus grand rôle de Michel Bouquet qui va sur ses 96 ans.

Le brio, à 22h25 sur La Une - Trois étoiles

d’Yvan Attal (2017)

Après un « Do Not Disturb » complètement raté et un « Ils sont partout » rédempteur, le natif de Tel-Aviv fait totalement mouche avec cette comédie dans le parfait air du temps, où Daniel Auteuil et la chanteuse Camélia Jordana – élue au César du meilleur espoir féminin – jouent en parfaite complicité. Le titre a aussi été nominé dans les catégories du meilleur film et du meilleur acteur, récompenses finalement respectivement attribuées à « 120 battements par minute » de Robin Campillo et à Swann Arlaud, dans le « Petit paysan » de Hubert Charuel.

Largo Winch, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de Jérôme Salle (2008)

La première adaptation plus que convenable de la BD de notre compatriote Jean Van Hamme, coscénarisée par Julien Rappeneau, le fils de Jean-Paul. Malgré la réussite du numéro deux, meilleur encore, il n’y a pas de numéro trois en vue. Dommage…

Spider-Man : Homecoming, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Jon Watts (2017)

Frôlant les 900 millions de recettes pour un budget cinq fois inférieur, ce nouveau « reboot » semble cette fois rentable, trois suites figurant d’ailleurs au planning des studios Marvel et Columbia réunis. Les côtés sombre et romantique des deux séries précédentes s’estompent au profit de la dérision et du pur « fun ». Bref, dans le sillage amorcé par « Les gardiens de la galaxie », ce qui n’est pas vraiment plus mal.

Nos souvenirs, à 22h35 sur Club RTL - Deux étoiles

de Gus Van Sant (2015)

Dévoilé sur la Croisette derrière le titre « La forêt des songes », le film fut carrément houspillé, principalement en raison d’un portrait jugé caricatural des légendes nippones. Dommage, car si la mise en route est un peu laborieuse et surtout très sombre, le récit gagne ensuite, et de façon peu discutable, en intensité et émotion.