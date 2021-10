Kate Middleton crée la surprise avec une robe Zara à 18€ (vidéo)

Très souvent, elle est parée d’une robe somptueuse que le commun des mortels ne pourrait se procurer. Mais parfois, Kate Middleton fait l’inverse. C’était le cas cette semaine où la duchesse de Cambridge s’est rendue du côté de l’University College de Londres. Pour l’occasion, elle portait une robe qui a attiré le regard par sa simplicité. Les tabloïds britanniques, fidèles à eux-mêmes, ont voulu enquêter et ils ont retrouvé la robe… chez Zara. Elle valait la modique somme de 18€ et rapidement, la tenue a eu un certain succès sur l’Internet britannique.