Tina Turner vend son catalogue de chansons pour plusieurs millions

À 81 ans, Tina Turner, qui coule désormais une retraite paisible en Suisse, reste indéniablement la « Reine du Rock&Roll ». Si ses derniers hits datent d’il y a plus de vingt ans, sa production musicale n’a pas perdu de sa valeur. Pour preuve, l’artiste américaine aux 100 millions d’albums vendus vient de signer un contrat record avec BMG, label musical allemand de dizaines de stars mondialement connues comme Britney Spears, Christina Aguilera, Kylie Minogue, AC/DC…

Plus de 50 millions

Le montant de la transaction, s’il n’a pas été officiellement dévoilé, fait déjà couler beaucoup d’encre. Selon plusieurs experts, la chanteuse aurait empoché la coquette somme de 50 millions de dollars (environ 43 millions d’euros). De son côté BMG a qualifié ce deal de « plus grande acquisition d’artiste jamais réalisée par la société ». Concrètement, grâce à cet accord, BMG détient désormais les droits des dix albums solo de Tina Turner, réalisé entre 1974 et 1999. Des albums renfermant de véritables hits comme « The Best », » What’s Love Got To Do With It », « Private Dancer », « Goldeneye »…