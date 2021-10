«Plus Belle La Vie» rend hommage à Bernard Tapie dans un épisode

« Plus Belle La Vie » vient une fois encore assurer son statut de série unique et réactive à l’actualité. La série établie depuis presque 20 ans à Marseille se devait de rendre hommage à l’une des figures de la ville, Bernard Tapie. Dans l’épisode du jeudi 7 octobre, une scène a été rajoutée pour saluer la mémoire du patron de l’OM, décédé le 3 octobre dernier.

Le scénario de la scène rajoutée a été écrit en quelques heures et trois acteurs ont été retenus pour réaliser cet hommage : Alexandre Fabre, Avy Marciano et Tim Rousseau. La productrice de la série, Michelle Podroznik a expliqué comment s’organisait ces changements et ajouts en dernière minute pour coller à l’actualité. Elle salue d’abord le travail des auteurs qui arrivent rapidement à trouver une situation pour aborder le sujet. « Ensuite, on prend les comédiens qui sont sur place, on enregistre la scène le matin à 10h entre deux tournages. Elle est visionnée et le soir la scène est intégrée à l’antenne » explique-t-elle au HuffPost.